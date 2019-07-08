Марина Хлебникова приняла участие в проекте Михаила Комлева Страхи. Певица призналась, чего боится больше всего.

Марина Хлебникова приняла участие в проекте Михаила Комлева "Страхи". Певица призналась, чего боится больше всего.Марина Хлебникова предстала перед аудиторией сидящей в кресле в розовом наряде. Артистка призналась, что часто тревожится за своих родственников. "У каждого свой страх. Мой страх – это семья. Я больше всего боюсь за дочку, она у меня одна и, как назло, стоит мне уехать, приключается какая-то коллизия: то потоп, то бровь зашить нужно", – рассказала Марина Хлебникова.Певица отметила, что после того, как ее дочь Доминика уехала учиться в Великобританию, стала чаще думать о ней переживать за ее здоровье. Артистка убеждена, что для избавления от этого страха есть один способ – быть рядом, чтобы "успокоить и утешить". "Чем больше времени мы вместе, тем лучше я понимаю, что такое быть семьей", – убеждена певица.призналась, что раньше не осознавала, насколько сильно переживает за Доминику, пока не поняла, что сама является дочерью, чьи родители так же волнуются за ее здоровье и душевное состояние. Отрывок из передачи певица опубликовала в себя в аккаунте Instagram.Отметим, что артистка родила единственную дочь Доминику в 1999 году от бизнесмена Михаила Майданича. В 2018 году Доминика уехала в Англию, где получает образование в сфере экономики. К слову, прошлый год стал для непростым. Осенью артистка нашла бездыханное тело своего первого мужа Антона Логинова в своей двухуровневой квартире на Ратной улице в Северном Бутово. Сообщалось, что на компьютере была оставлена предсмертная записка.