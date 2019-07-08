Бывшая участница Дома-2 Саша Артемова находится на сносях. Но уже планирует свою жизнь после того, как станет мамой.

Бывшая участница "Дома-2" Саша Артемова находится на сносях. Но уже планирует свою жизнь после того, как станет мамой.В мире новое поветрие – все массово омолаживаются при помощи человеческой плаценты. Ее иссушивают и потом на ее основе делают смузи, коктейли, даже варят в пароварке. Есть и те, кто запасает плаценту впрок – обрабатывают, разрезают на части и замораживают, поскольку она богата железом, белками, витаминами, гормоном радости серотонином, антидепрессантом – витамином В6."Детское место", как еще называют плаценту, после родов ели актрисы Джэньюэри Джонс, Алисия Сильверстоун, Маим Бялик, Ким Кардашьян и даже Том Круз, который попробовал "детское место" сразу после рождения свой дочки Сури.Но Саша Артемова против поедания плаценты после родов. "Я считаю, что это бред: зачем запихивать в себя обратно то, что твоему организму больше не нужно, – говорит он. – Можно так же в баночку пописать и выпить, польза примерно та же".Впрочем, тут Артемова ошибается – уринотерапия сегодня очень востребована. Говорят, что моча по содержанию солей и минералов заменит иной витаминный комплекс!Есть среди молодых мамочек и такие, которые с удовольствием лакомятся грудным молоком. Родившая Алена Рапунцель признается, молока у нее столько, что даже хватает, чтобы баловать собственного мужа "лакомством". Красавица уверяет, что оба кайфуют от вкуса."Молоко у меня сладкое. Димка (Дмитренко, муж. – Прим. ред.) его пробовал", – заявляла звезда "Дома-2".Сцеженное грудное молоко можно добавлять в различные напитки. Правда, Артемова с настороженностью относится к этой возможности. "Есть одна девушка, которая вообще свое же грудное молоко добавляет себе в чай. Такая история точно не для меня!" – цитирует Сашу журнал