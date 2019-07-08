Евгений Плющенко знает, что такое нищета – ему приходилось и бутылки собирать. Известный фигурист ответил на критику подписчиков, которым не понравилась его фото с люксовыми автомобилями. Спортсмен подчеркнул, что все заработал тяжким трудом.

Евгений Плющенко знает, что такое нищета – ему приходилось ибутылки собирать. Известный фигурист ответил на критику подписчиков, которым непонравилась его фото с люксовыми автомобилями. Спортсмен подчеркнул, что всезаработал тяжким трудом.Евгению Плющенко пришлось объясняться в поклонниками за свойнедавний пост в Instagram.Фотография фигуриста с двумя автомобилями "Порше" стоимостью внесколько миллионов каждый вызвала недоумение у подписчиков. Спортсмен не понялпричину такой реакции – ведь он заработал все честным и тяжелым трудом."Все что я имею, я заработал своим здоровьем и своимтрудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству. Я 21 год катаюсьв шоу по всему миру!.. Четыре олимпийские медали и остальные титулы -это нетолько слава, но и 16 операций и тяжелейшее восстановление, после которого я ещепродолжаю кататься!", – оправдывает свой поступок фигурист.Свои объяснения разместил под новойфотографией – с теми же двумя машинами. Спортсмен отметил, что были и в егожизни тяжелые периоды нищеты, когда приходилось даже собирать пустые бутылки. Вто же время, он может радоваться за тех, кто работает и добивается успеха.Скандал в соцсети разразился после того, как опубликовал снимок, где он позирует на фоне белого и черного "Порше".Спортсмен спрашивал у подписчиков совета – на какой "ласточке" емуехать. Поклонники отреагировали совсем не так, как ожидал фигурист. "Понтыкак у подростков", – упрекнули Плющенко фанаты.