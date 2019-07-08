Евгений Плющенко знает, что такое нищета – ему приходилось и
бутылки собирать. Известный фигурист ответил на критику подписчиков, которым не
понравилась его фото с люксовыми автомобилями. Спортсмен подчеркнул, что все
заработал тяжким трудом.
Евгений Плющенко знает, что такое нищета – ему приходилось и
бутылки собирать. Известный фигурист ответил на критику подписчиков, которым не
понравилась его фото с люксовыми автомобилями. Спортсмен подчеркнул, что все
заработал тяжким трудом.
Евгению Плющенко пришлось объясняться в поклонниками за свой
недавний пост в Instagram.
Фотография фигуриста с двумя автомобилями "Порше" стоимостью в
несколько миллионов каждый вызвала недоумение у подписчиков. Спортсмен не понял
причину такой реакции – ведь он заработал все честным и тяжелым трудом.
"Все что я имею, я заработал своим здоровьем и своим
трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству. Я 21 год катаюсь
в шоу по всему миру!.. Четыре олимпийские медали и остальные титулы -это не
только слава, но и 16 операций и тяжелейшее восстановление, после которого я еще
продолжаю кататься!", – оправдывает свой поступок фигурист.
Свои объяснения разместил под новой
фотографией – с теми же двумя машинами. Спортсмен отметил, что были и в его
жизни тяжелые периоды нищеты, когда приходилось даже собирать пустые бутылки. В
то же время, он может радоваться за тех, кто работает и добивается успеха.
Скандал в соцсети разразился после того, как опубликовал снимок, где он позирует на фоне белого и черного "Порше".
Спортсмен спрашивал у подписчиков совета – на какой "ласточке" ему
ехать. Поклонники отреагировали совсем не так, как ожидал фигурист. "Понты
как у подростков", – упрекнули Плющенко фанаты.