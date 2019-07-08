Московский Спартак достиг договоренности с полузащитником Вииторула и сборной Румынии Янисом Хаджи. 20-летний сын легенды румынского футбола в ближайшие дни пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт со столичным клубом.

Московский "Спартак" достиг договоренности с полузащитником "Вииторула" и сборной Румынии Янисом Хаджи. 20-летний сын легенды румынского футбола в ближайшие дни пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт со столичным клубом.На лидера молодежной сборной Румынии претендовали несколько клубов, в том числе "Барселона", амстердамский "Аякс" и брюссельский "Андерлехт". Однако Яиис выбрал "Спартак", где он может получить игровую практику, сообщает румынская пресса.Хаджи прекрасно проявил себя на молодежном чемпионате Европы, где румыны дошли до полуфинала. На счету Яниса пять матчей в составе первой сборной Румынии.