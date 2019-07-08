В одном из башкирских сел 25-летний молодой человек зарезал своих родителей и 30-летнего брата. После этого мужчина пришел с повинной в полицию и сам сдался правоохранительным органам.

В одном из башкирских сел 25-летний молодой человек зарезал своих родителей и 30-летнего брата. После этого мужчина пришел с повинной в полицию и сам сдался правоохранительным органам.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц" УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают соседей. Задержанному предстоит пройти психолого-психиатрическую судебную экспертизу, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по республике.