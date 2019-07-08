После этого мужчина вывез тело к реке, привял кирпич и сбросил в воду

После этого мужчина вывез тело к реке, привял кирпич и сбросил в водуЖителя Гороховецкого района обвиняют в убийстве. В сентябре 2018 года местная жительница обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении 46-летнего сына.Розыск мужчины, который подрабатывал риелтором в Нижегородской области, не приносил результата.4 июня 2019 года в посёлке Галицы Гороховецкого района в реке Клязьма обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался мужчина, заявленный безвестно исчезнувшим.Выяснилось, что 24 сентября 2018 года подозреваемый в компании знакомых распивал спиртное. Во время застолья в дом вошёл потерпевший, увидел в компании свою сожительницу, и остался. Пьяный подозреваемый вступил в конфликт с нежеланным гостем, несколько ударил потерпевшего прикладом ружья по голове, от которых мужчина скончался на месте преступления. После этого мужчина вывез тело к реке, привял кирпич и сбросил в воду.До задержания мужчина спокойно жил в поселке, но после предъявления доказательств во всем признался. Он заключен под стражу.