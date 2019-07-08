В окрестностях Углегорска местные жители встретили пару медведей, ловящих в реке рыбу. Самый решительный мужчина присел на корточки и покормил косолапого с руки перед камерой мобильного телефона.

В окрестностях Углегорска местные жители встретили пару медведей, ловящих в реке рыбу. Самый решительный мужчина присел на корточки и покормил косолапого с руки перед камерой мобильного телефона.Медведи не сразу обратили внимание на человека и угощение, однако вскоре один из них подошел с аппетитом съел все, что ему предложили, беря еду прямо из руки.Телекомпании АСТВ удалось выяснить, что медведя накормил житель села Ольховка, расположенного под Углегорском, однако точное место и дата происшествия не указывается.В результате знакомства человека с косолапым никто не пострадал. Специалисты, в свою очередь, снова напоминают, что медведя прикармливать нельзя ни в коем случае, иначе зверь перестает избегать двуногих и может начать нападать на людей.