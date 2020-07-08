Трудовые мигранты в России пострадали больше остальных. Около 40% иностранных граждан потеряли работу в стране, и только 23% российских граждан оказались безработными, сообщается в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Положение иностранных трудовых мигрантов в России во время пандемии коронавируса.

Трудовые мигранты в России пострадали больше остальных. Около 40% иностранных граждан потеряли работу в стране, и только 23% российских граждан оказались безработными, сообщается в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) "Положение иностранных трудовых мигрантов в России во время пандемии коронавируса".Если учитывать работников, которых отправили в неоплачиваемый отпуск, то доля потерявших доход мигрантов достигает 75% против 48% россиян.Наибольшая доля потерявших работу мигрантов пришлась на Москву. Во время карантина в столице действовали самые строгие ограничения – стройки были остановлены, как и остальные сферы экономики. Был высокий спрос на курьерские услуги, но и здесь не все мигранты нашли работу.В Москве потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов и 43% горожан. Доход не изменился или вырос только у 19% приезжих из бывших республик СССР.В целом около 51% мигрантов в России и 54% мигрантов в Москве заявили о полной потере всех источников дохода. При этом только 27% граждан России и 30% в Москве сообщили о полной потере заработка. Около 31% из тех мигрантов, у кого доход сильно уменьшился или потерян, есть близкие, у которых доход остался. У граждан России этот показатель чуть выше – 38%. При этом только 23% мигрантов могут ожидать поддержку близких, а россияне могут положиться на родственника из семьи, не потерявшего доход, в 45% случаев.Доля мигрантов в России, имеющих сбережения, оценивается в 42%, в Москве – 38%. "Этих накоплений, однако, обычно хватает на более короткий промежуток времени, чем у местных, и, если считать, что карантин длился три месяца, лишь 10% мигрантов по России и 8% по Москве, потеряв доход, могли бы продержаться на своих сбережениях весь этот период", – отмечается в исследовании.В целом, по данным МВД, в январе-апреле 2020 года миграционный прирост населения в Россию снизился за год более чем в 2 раза. Границы были закрыты, но некоторым мигрантам удалось вернуться на родину автотранспортом. На стройках, где больше всего иностранных рабочих, содержание мигрантов взяли на себя многие девелоперы.Вспышки безработицы из-за пандемии в России уже не ожидается, заявил 3 июля президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия заинтересована в притоке мигрантов. Многие отрасли остаются успешными благодаря зарубежным рабочим — это строительство, производство, курьерские службы и другие сферы услуг. Экономика быстро восстанавливается и в стране скоро будет не хватать рабочих рук.По данным Минтруда, уровень безработицы в России во время карантина только немного подрос с 4,6% по итогам 2019 года до 6,1% в мае. По прогнозу Минэкономразвития, уровень безработицы в 2020 году составит 5,7% экономически активного населения, в 2021 году – 5,4%, в 2022 году — 4,9%, в 2023 году — 4,7%.