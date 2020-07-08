В день праздника УМВД России по Владимирской области традиционно рассказывает о семьях сотрудников полиции, которые для многих могут стать образцом любви, верности и счастья.

8 июля вся Россия празднует День семьи, любви и верности. Этот праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, жившим в XIII веке, которые стали образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, захороненные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом.В день праздника сотрудники полиции из отдела полиции №3 УМВД России по городу Владимиру, МО МВД России "Гусь-Хрустальный", Отедления МВД России по Гороховецкому району, ОМВД России по Кольчугинскому району и ОМВД России по Камешковскому району рассказали о том, что значат для них "семья", "любовь" и "верность", дав свои опредления этим понятиям.Для каждого полицейского семья олицетворяет собой надежный тыл, поддержку и опору. Это место, куда сотрудник возвращается после службы, а нередко – после дежурств и командировок. 8 июля УМВД России по Владимирской области традиционно рассказывает о семьях сотрудников полиции, которые для многих могут стать образцом любви, верности и счастья.***Инспектор (ДПС) отдельного взвода ОР ДПС ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» Дмитрий Сухарев:"Семья для меня – это поддержка и опора во всех начинаниях"Семейный союз Дмитрия и Светланы Сухаревых образовался в 1998 году. Спустя три года на свет появилась старшая дочь Алиса, затем – сыновья Данила и Степан. А в мае этого года семья пополнилась четвертым ребенком – малышкой Майей.В семье Сухаревых очень ценятся различные традиции, некоторые из которых они переняли у своих родителей. Все праздники и памятные даты они обязательно отмечают всей семьей. Отсутствовать может только глава семьи Дмитрий. Причина уважительная - служба!Дни рождения членов семьи отмечаются именно в тот день, когда они родились.Сухаревы бережно хранят семейные реликвии – документы, письма, награды – переданные им от старшего поколения, и обязательно будут переданы следующему поколению.Любовь, взаимное уважение, выдержка, доверие друг к другу умение уступать и с достоинством переносить невзгоды – все эти качества Дмитрий и Светлана унаследовали от своих родителей и передают своим детям.Супруги Сухаревы считают, что только благодаря всем вышеперечисленным качествам им удалось создать такую большую и дружную семью.***Семья Закирьяновых: «Мир, согласие и взаимопонимание – главные богатства нашей семьи» (Юрьев-Польский район)В семье Анастасии и Рафаэля Закирьяновых погоны носят оба супруга. Они уверены, что именно благодаря работе в их семье царит взаимопонимание: нет ссор из-за ночных дежурств и задержек на службе.Анастасия Сергеевна росла и воспитывалась в большой и дружной семье, с детства была любознательной и общительной. Еще будучи ребенком у нее появилось желание работать в органах внутренних дел, но после окончания школы выбрала для себя другое направление - поступила в высшую школу психологов.Со своим супругом Рафаэлем Анастасия познакомилась в общей компании друзей. На момент знакомства глава семьи уже служил в полиции и, когда Анастасия решила воплотить мечту детства – поступить на службу в полицию - отговаривать не стал, а поддержал.С 2016 года Анастасия Сергеевна проходит службу в органах внутренних дел, на данный момент в должности полицейского ОППС ОМВД России по Юрьев – Польскому району.- Работа, мягко говоря, не совсем женская - ночные дежурства, общение с разными категориями граждан, порой, находящимися в нетрезвом состоянии, но справляюсь со всеми тяготами службы, - говорит Анастасия.Рафаэль Наильевич родился и вырос в Республике Казахстан. Бучи школьником вместе с родителями переехал в Юрьев-Польский. Армия стала для парня своего рода толчком к дальнейшей службе в органах правопорядка. В 2003 году, вернувшись домой, Рафаэль Наильевич принял решение поступить на службу в органы внутренних дел. Пройдя успешно все испытания, молодой человек был принят на должность милиционера — водителя.С 2019 года Рафаэль Наильевич проходит службу в должности командира ОКПО (отделения конвоирования подозреваемых и обвиняемых). Практически ежедневно сотрудники ОКПО осуществляют перевозку, конвой и охрану содержащихся под стражей лиц.Совсем недавно в семье Закирьяновых родилась долгожданная дочка Дарина. Именно ей молодые родители отдают все свое тепло, ласку и заботу. Каждый с нетерпением спешит домой, стараясь провести побольше времени всей семьей. В семье царит мир, согласие и взаимопонимание. Это и есть для них самое главное богатство.***Супруги Колчановы: «Семья дает нам силы справляться с жизненными трудностями» (Кольчугинский район)Совмещать нелегкую службу в полиции и быть заботливым семьянином – непростая задача, особенно, если оба супруга являются стражами порядка. С ней успешно справляется молодая семья Колчановых - старший оперуполномоченный направления по контролю за оборотом наркотиков Алексей и старший инспектор ОДН Евгения. Познакомили супруги на службе в ОМВД России по Кольчугинскому району в 2010 году.- Семья дает нам силы справляться с жизненными трудностями, помогает преодолевать препятствия на пути к достижению поставленных целей, - говорят супруги.Алексей Колчанов служит в органах внутренних дел уже более 13 лет. За это время глава семьи попробовал свои силы в разных направлениях. Служба в полиции требует выдержки и терпения. Частые дежурства, порой, задержки на работе, погони за нарушителями — постоянные спутники тех, кто служит в ведомстве, поэтому очень важно, чтобы семья с пониманием относилась к этому, была поддержкой и опорой. А кто, как ни коллега, сможет это понять. Потому не удивительно, что вторую половинку Алексей встретил именно здесь, на службе.Евгения Колчанова с первых дней службы в органах внутренних дел работает в отделении по делам несовершеннолетних. Сегодня она занимает должность старшего инспектора ОДН и как никто знает, насколько важно, чтобы у человека была крепкая семья.- Работа в ОДН заключается в том, чтобы защитить, уберечь и протянуть руку помощи детям, оградив их тем самым от опасных и непоправимых поступков. Но самое страшное в нашем деле то, что нередко приходится защищать детей от их же родителей, — рассказывает Евгения. - Хочется, чтобы каждый ребенок жил в нормальной, любящей семье.Так как супруг с тяготами службы прекрасно знаком, он всегда относится с терпением и пониманием к рабочему дню жены, стараясь помочь ей. Зачастую супруги Колчановы работаю вместе, совершая рейды в семьи «группы риска», проводя беседы с несовершеннолетними о вреде и опасности наркотиков.Алексей и Евгения, несмотря на занятость, стараются много времени уделять 7-летней дочери, вместе путешествуя к морю, занимаясь рыбалкой, отдыхая на природе. Супруги Колчановы считают, что работа в одной структуре семью дисциплинирует, так как чувствуешь двойную ответственность: не хочется подвести, поставить в неловкое положение коллегу и, конечно же, больше ценишь супруга как спутника жизни, понимая все тяготы службы.***О семьях полицейских УМВД России по городу ВладимируОперативный дежурный ОП№1 УМВД России по городу Владимиру майор полиции Роман Титов служит в полиции с 2004 года. Со своей супругой Роман познакомился 19 лет назад случайно: он шёл по улице, заметил симпатичную девушку, гулявшую с собакой, и решился завести разговор. В 2004 году Роман и Любовь поженились. За 16 лет брака у них появилось пятеро детей. Три дочки и озорные двойняшки Ваня и Матвей. А ещё в семье живут, рыбки, попугайчики и две собаки. Родные для него — надёжный тыл. Несмотря на напряженные будни, Роману всегда удается найти время на семью.Любовь говорит, что и подумать не могла, что в её семье будет пятеро детей. Старшей сейчас 14 лет, а малышам два с половиной годика. Главный секрет домашнего благополучия — любовь и терпение. Титовы любят гулять и всей семьёй смотрят футбольные матчи, а управляться с домашними делами маме помогают дочери.На вопрос, что такое любовь, Роман отвечает: «Любовь - это необъятное чувство, которое дает опору семье. На работе мы работаем, а приходим домой и отдыхаем: встречают дети, супруга. Я всегда мечтал о большой и дружной семье и моя мечта сбылась».***Общий стаж службы семьи Косаревых в полиции превышает 30 лет. Глава семьи Евгений Косарев занимает должность инспектора оперативного отделения ООП УМВД России по городу Владимиру. На службе познакомился с будущей женой Натальей.Долгое время их связывали только профессиональные отношения: коллеги помогали друг другу в работе, преодолевали трудности профессии, вникали в суть служебной деятельности. Однажды Евгений пригласил Наталью на свидание и, неожиданно для нее, подарил цветы. Практически сразу после этого влюбленных ждало испытание –Евгений отправился в длительную командировку в Северо-Кавказский регион. За полгода молодые поняли, что жить друг без друга уже не могут. В августе 2012 года состоялась их свадьба. За 8 лет совместной жизни у супругов родились двойняшки и такая двойная радость прибавила забот, но супруги помогают друг другу, во всем поддерживают и стараются как можно больше проводить время вместе.Имея за плечами большой жизненный опыт, супруги очень ценят и дорожат своими отношениями.- Любовь – это чувство безграничной нежности, доверия и тепла. Мы каждый день благодарим жизнь за то, что мы есть друг у друга и рядом наши детки. - говорят Косаревы.***Майор полиции Дмитрий Сазонов занимает должность начальника пункта полиции №14 (по обслуживанию микрорайонов Лесной и Оргтруд) ОП №3 УМВД России по городу Владимиру. С будущей женой, следователем Анной, познакомился на службе. По словам полицейского, это была любовь с первого взгляда. Впервые встретив девушку в коридоре отдела полиции, мужчина понял, что именно она будет его спутницей. В День рождения Дмитрий подарил любимой пазл, сложив который она прочла «Выходи за меня замуж». Девушка согласилась. В этом году супруги отмечают 5-летие свадьбы. Теперь уже вместе с сыном.