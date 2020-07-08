Командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи подверг сомнению достоверность информации о том, что якобы имевший место сговор России с талибами привел к гибели американских военнослужащих.

Командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи подверг сомнению достоверность информации о том, что якобы имевший место сговор России с талибами привел к гибели американских военнослужащих."Разведывательную информацию мне не подтвердили​​​", – цитирует его слова телеканал ABC. По словам генерала, в этом случае информации было недостаточно даже для того, чтобы он отдал распоряжение провести ее углубленную проверку.Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Доказательств предоставлено не было.Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет, а Трампа о них не информировали. В Белом доме начали внутреннее расследование, цель которого – выявить тех, кто мог организовать утечку этой информации, сообщает РИА НовостиПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД России охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что у истоков этого террористического движения в Афганистане стояли именно США.В 1980-х годах ЦРУ проводила операцию "Циклон", в рамках которой финансировала афганских моджахедов; речь шла о миллиардах долларов. Россия же никогда не сотрудничала с "Талибаном" (движение запрещено в РФ), а 2003 году Верховный суд внес группировку в список террористических.Николай Патрушев выразил надежду на то, что американские СМИ будут более ответственно подходить к своим статьям и не станут провоцировать дополнительную напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном.