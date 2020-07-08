Заказы на российский препарат Авифавир подали страны СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии. Об интересе к российским лекарствам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Заказы на российский препарат "Авифавир" подали страны СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии. Об интересе к российским лекарствам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров."Авифавир" — первый зарегистрированный Минздравом препарат против коронавируса. Он стал первым в мире препаратом против COVID-19, содержащим активное действующее вещество "Фавипиравир", и разработан при поддержке РФПИ на основе японского лекарства, которое изначально тестировали против тяжелых форм гриппа. Препарат от COVID-19 "Авифавир" будет бесплатным для пациентов по ОМС.Россия уже начала экспорт препарата "Авифавир" в Белоруссию. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с группой компаний "ХимРар" объявили о производстве в июне первых 100 тысяч российского препарата. Это существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тысяч курсов лечения. Поэтому принято решение о начале экспорта.Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Республику Беларусь. В ближайшее время поставки "Авифавира" также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности.Денис Мантуров отметил, что высокий потенциал также показывает необходимый для терапии тяжелой пневмонии отечественный препарат "Левилимаб".Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует поддержать производство еще двух препаратов на базе "Фавипиравира". Об этом сообщал глава фонда Кирилл Дмитриев на круглом столе "Индустриальный опыт российских компаний по борьбе с коронавирусом" в эфире телеканала "Россия 24".В случае успешного завершения клинических испытаний и получения регистрационного удостоверения на рынок выйдут препарат "Арепливир" от компании "Промомед" и препарат "Коронавир" от компании "Р-Фарм".Глава Минпромторга также сообщил о поставках в Австрию и Египет пилотную партию тест-систем для выявления коронавируса. В США планируется поставлять терминалы измерения температуры. Также ведутся переговоры с Болгарией, Сербией и Пакистаном, проводятся тендеры на поставку масок и респираторов в Бразилию, защитных костюмов – в Туркмению, антисептиков – в страны Персидского залива.