Официально зарегистрированным iOS-разработчикам накануне стала доступна уже вторая бета-версия операционной системы iOS 14, на который Apple намерена перевести все актуальные модели iPhone осенью этого года. Сотрудники издания 9to5mac смогли обнаружить в операционке новую возможность, касающуюся платежной функции Apple Pay.

Официально зарегистрированным iOS-разработчикам накануне стала доступна уже вторая бета-версия операционной системы iOS 14, на которую Apple намерена перевести все актуальные модели iPhone осенью этого года. Сотрудники издания 9to5mac смогли обнаружить в операционке новую возможность, касающуюся платежной функции Apple Pay.Спрятана она в приложении Wallet и должна позволить платить с добавленных в Apple Pay банковских карт не только через бесконтактные терминалы с NFC, но и с помощью QR-кодов. Также для оплаты можно будет просканировать камерой iPhone обычный штрих-код.Более того, будет доступна и обратная функция — в приложении Wallet на iPhone можно будет сгенерировать QR-код, который затем просканировать на специальном платежном терминале.По данным издания, функция пока не работает, однако изображение в ОС показывает, как именно нужно сканировать графические коды для оплаты товаров, услуг или счетов с привязанных карт.Платежи по QR-кодам широко распространены уже несколько лет в Китае, где для этого главным образом применяются приложения WeChat и Alipay. В России аналогичные системы оплаты разработали и внедрили несколько крупных банков, однако популярными они не стали. Банк России разработал решение для приема платежей по QR-кодам в развиваемой им Системе быстрых платежей, а в прошлом году о внедрении QR-кодов для оплаты в небольших торговых точках, не подключенных к традиционному эквайрингу, объявили и в "Сбербанке".