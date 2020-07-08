Обжалован арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о госизмене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

Обжалован арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о госизмене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов, передает телеканал "Россия 24".Он отметил, что защита рассматривает решение суда как незаконное и необоснованное и просит апелляционную инстанцию отменить его.О дате рассмотрения жалобы в Мосгорсуде будет известно позднее.Как сообщалось, 7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по подозрению в госизмене на два месяца.Следствие считает, что, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, Сафронов в 2017 году передал секретные данные, связанные с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Получателем секретной информации в итоге были США.Ранее сообщалось, что в МИД Чехии отказались комментировать сообщения о предполагаемой работе советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на чешские спецслужбы.Сафронов свою вину отрицает, считая, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.Ранее Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализируясь на теме оборонно-промышленного комплекса.