Вратарь аргентинского футбольного клуба Тальерес Гидо Эррера в ближайшее время может оказаться в московском Локомотиве. Стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 2,4 миллиона евро.

Вратарь аргентинского футбольного клуба "Тальерес" Гидо Эррера в ближайшее время может оказаться в московском "Локомотиве". Стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 2,4 миллиона евро.Об интересе "Локомотива" к Эррере сообщила Ultima Jugada. Впрочем, вратарь "Тальереса" может продолжить карьеру и во французском "Монпелье".В прошедшем сезоне Эррера провел 22 матча за свой клуб, пропустив в них 25 мячей.