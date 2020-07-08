Илья Авербух подтвердил, что он встречается с актрисой Елизаветой Арзамасовой, известной по сериалу Папины дочки. Однако давать подробное интервью о своих отношениях влюбленные пока не согласны.

Илья Авербух подтвердил, что он встречается с актрисой Елизаветой Арзамасовой, известной по сериалу "Папины дочки". Однако давать подробное интервью о своих отношениях влюбленные пока не согласны."Подтверждаю – мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны", – подчеркнул Илья Авербух. Он допустил, что, возможно, через какое-то время они будут готовы к общению с журналистами, однако пока к общению с журналистами пара не готова.Фигурист рассказал также о том, почему они какое-то время и вовсе скрывали сам факт своих отношений от посторонних глаз. Авербух признался, что никогда не стремился превратить в гоу свою личную жизнь. "Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой – публичные люди", – добавил он.Напомним, ранее в СМИ появилась информация о романтической связи 25-летней Елизаветы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха. Актрису сняли во время романтического свидания с фигуристом и тренером.Арзамасова подтвердила все слухи, однако, также как и ее возлюбленный, не стала делиться какими бы то ни было подробностями. Актриса лишь намекнула, что в новых отношениях она счастлива.7 Июл 2020 в 5:34 PDTНапомним, Елизавета Арзамасова – российская актриса. У нее за плечами множество ролей, однако вся страна помнит и любит ее благодаря образу Галины Сергеевны из комедийного сериала "Папины дочки".Илья Авербух – прославленный российский фигурист и тренер. В 2014 году он был факелоносцем российской сборной во время зимних Олимпийских игр. Неоднократно занимал призовые места в чемпионатах мира и Европы, заработал серебреную медаль за спортивные танцы на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. После завершения спортивной карьеры он занялся продюсированием собственного ледового шоу.