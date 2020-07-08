Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о продлении повышенных выплат в связи с коронавирусом до начала осени. На эти цели выделены колоссальные средства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о продлении повышенных выплат в связи с коронавирусом до начала осени. На эти цели выделены колоссальные средства.Выплаты в связи с коронавирусом помогли многим людям менее болезненно пережить непростой период пандемии и карантина. Большинство ограничений были сняты уже к концу июня. Тем не менее, часть мер по материальной поддержке граждан было решено сохранить до конца августа.Речь идет о помощи тем людям, которые потеряли работу в период эпидемии коронавируса и не могут найти себе новое место. "Это тяжелая жизненная ситуация, из которой человеку бывает сложно выйти без помощи государства", – цитирует "" главу российского правительства Михаила Мишустина.Повышенный размер пособия – 12 130 рублей – люди смогут получать до конца лета. Президент России Владимир Путин дал соответствующее распоряжение, а правительство подписало постановление. Известно, что из бюджета на выплаты безработным было выделено 13,5 миллиарда рублей.Напомним, коронавирус в России был зарегистрирован в в заметных масштабах позже, чем в других странах Европы. Это позволило лучше подготовиться к удару эпидемии, разработать более эффективные методы борьбы с болезнью и найти работающие способы поддержки населения в непростой период.Речь, в частности, идет о выплатах в связи с коронавирксом. Десять тысяч на каждого ребенка получили российские семьи, врачам выплатили деньги за работу с больными COVID-19, не забыли во власти и о безработных.10 Июн 2020 в 12:07 PDT