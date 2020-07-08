Этим летом отдых на Алтае пользуется популярностью у звёзд российского шоу-бизнеса. Невозможность путешествия заграницей дает широкий выбор внутри страны.

Этим летом отдых на Алтае пользуется популярностью у звёзд российского шоу-бизнеса. Невозможность путешествия заграницей дает широкий выбор внутри страны.Актер Андрей Мерзликин поделился в соцсетях фото из Барнаула. Он нашел одноименную улицу – Мерзликина, где устроил фотосессию, а также позировал на новом мосту и на курорте Белокуриха-2.Кстати, в горах артист путешествовал с Павлом Деревянко. Знаменитый актер строит на Алтае дом. Он также с удовольствием делится снимками не только будущего дома, но и красивыми видами."Василий Шукшин, деревня Сростки – здесь он родился и вырос. Здесь стоит, вернее, сидит, Василий Макарович, отлитый в бронзе. Очень люблю творчество Шукшина, его прозу, режиссерские и актерские работы. Особенно "Калину Красную", – поделился Павел Деревянко.Известный шоумен Сергей Светлаков на Алтае уже месяц, передает ГТРК "Алтай", выходящая в эфир на канале "Россия 1". Он провел время на Телецком озере, затем сплавился по реке Катунь. Также в крае отдыхают телеведущий и шоумен Александр Гудков, психолог и блогер Елена Блиновская и ведущая Мария Ивакова.Получается, лето-2020 для Алтая стало звездным. Богатые и знаменитые открывают для себя заповедные уголки и делятся ими со своими подписчиками. Нет лучшей рекламы, чем живые отзывы известных людей.