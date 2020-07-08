Приамурье получит более 30 миллионов рублей на создание временных рабочих мест. Деньги выделяются из федерального резервного фонда в качестве поддержки потерявшим работу во время эпидемии по коронавирусу.

Приамурье получит более 30 миллионов рублей на создание временных рабочих мест. Деньги выделяются из федерального резервного фонда в качестве поддержки потерявшим работу во время эпидемии по коронавирусу.Стоит отметить, что эта мера коснется и тех, кто был переведен в режим неполного рабочего дня. Как сообщает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в службе занятости в первую очередь будут предлагать сезонные работы, в частности, в сельском хозяйстве, строительстве, благоустройстве территории, сфере ЖКХ и социальной службе.