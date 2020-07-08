ДортмундскаяБоруссия намерена уже в ближайшее трансферное окно продать полузащитника Андре Шюррле, в нынешнем сезоне выступавшего за столичный Спартак на правах аренды. Ради этого немецкий клуб готов пойти на существенные уступки.

Дортмундская"Боруссия" намерена уже в ближайшее трансферное окно продать полузащитника Андре Шюррле, в нынешнем сезоне выступавшего за столичный "Спартак" на правах аренды. Ради этого немецкий клуб готов пойти на существенные уступки.Как сообщает wa.de со ссылкой на Bild, "Боруссия" отдаст 29-летнего футболиста за 2 миллиона евро. Команда из Дортмунда рассчитывает с уходом Шюррле разгрузить зарплатную ведомость. Экс-полузащитник "Спартака" получает около 7 миллионов евро в год.В нынешнем сезоне Шюррле провел 18 матчей за красно-белых, забив в них два мяча и отдав четыре результативные передачи.