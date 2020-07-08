В Белграде в ночь на среду тысячи митингующих попытались штурмовать здание парламента страны после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о повторном введении ограничительных мер из-за коронавируса.

В Белграде в ночь на среду тысячи митингующих попытались штурмовать здание парламента страны после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о повторном введении ограничительных мер из-за коронавируса, передает "Интерфакс".В адрес правительства звучали призывы к отставке, стражей правопорядка закидывали камнями, бутылками и яйцами. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих от здания парламента. Участники протестов подожгли несколько полицейских машин.В результате ночных беспорядков ранены 43 полицейских и 17 демонстрантов.Ранее президент Сербии Вучич назвал ситуацию с коронавирусом в Белграде "критичной" и "вызывающей обеспокоенность". С пятницы в сербской столице вводится режим ограничительных мер.