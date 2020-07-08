Обрушившийся на Геленджик после изнуряющей жары ливень полностью затопил центр города. Ведущие к набережной улицы превратились в бурные реки, мощные потоки сбивали людей с ног.

Обрушившийся на Геленджик после изнуряющей жары ливень полностью затопил центр города. Ведущие к набережной улицы превратились в бурные реки, мощные потоки сбивали людей с ног.Двух пересекавших некогда проезжую часть женщин только благодаря помощи оказавшихся рядом мужчин не унесло к морю. На кадрах видно, что переправиться с одной стороны дороги на другую оказалось нелегкой задачей.Впрочем, нашли и те, кто воспользовался ситуацией и "оседлал" бурный поток, целиком и полностью отдавшись течению.