Официальные данные гласят, что коронавирус в России сразил более шести тысяч человек. Уже несколько дней число инфицированных не падает и продолжает медленно расти. За последние сутки новые случаи зафиксированы в 84 регионах.

Официальные данные гласят, что коронавирус в России сразил более шести тысяч человек. Уже несколько дней число инфицированных не падает и продолжает медленно расти. За последние сутки новые случаи зафиксированы в 84 регионах.По статистике, появившейся на странице оперативного штаба Москвы по борьбе с эпидемией коронавируса, только у 27,6% заболевших не были выявлены клинические проявления болезни. Несмотря на низкий процент осложненных случаев, количество летальных исходов составило 173.Данные показывают, что число пациентов, которые успели полностью выздороветь, намного больше, чем тех, кто заразился несколько дней назад.За сутки в России полностью выздоровел 8 631 человек.За последние 24 часа в Москве коронавирус был обнаружен у 621 человека, а в Санкт-Петербурге – 295. Число зараженных в Ханты-Мансийском АО и Свердловской области составило более 260 человек.Всего на 8 июля на территории Российской Федерации выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период бушующей пандемии зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.Россия все еще остается на четвертом месте по числу зараженных коронавирусом в мире. Несколько дней назад на третью позицию вышла Индия. Согласно статистке страны, на ее территории подтверждено 742 000 случаев заражения коронавирусом. На первом месте все еще держится США. По нескромным подсчетам местных оперштабов, количество выявленных заражений составило 3 миллиона.Сотрудники Центра доказательной медицины Оксфордского университета предполагают, что первое время вирус мог находиться в спящем режиме и только при сочетании с природными обстоятельства активизировался. Возникновение второй волны на территории России до сих пор не подтверждено, но медицинские работники просят граждан быть внимательнее и продолжать носить средства индивидуальной защиты.