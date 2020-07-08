Самые яркие победы пришли к фигуристке Елене Бережной в паре с Антоном Сихарулидзе. Однако до этого, выступая в Латвии в паре с Олегом Шляховым, она едва не осталась инвалидом. О том, как ей удалось сбежать от агрессивного партнера, Елена рассказывает в эфире телеканала Россия 1.

Самые яркие победы пришли к фигуристке Елене Бережной в паре с Антоном Сихарулидзе. Они стали двукратными чемпионами Европы, двукратными чемпионами мира и олимпийскими чемпионами в Солт-Лейк-Сити.Пара считалась одной из самых красивых в фигурном катании, и поклонники ждали, что Елена и Антон станут и парой по жизни.До ЗАГСа они не дошли, но Сихарулидзе, рассказывает Бережная в эфире телеканала "Россия 1", стал ей практически родственником.Именно с ним она начала новый этап жизни после того, как казалось, что все уже кончено. И именно он помогал ей восстановиться после ужасных событий, которые произошли в Латвии.Там Елена выступала со своим первым партнером – фигуристом Олегом Шляховым.Он был вспыльчивым и агрессивным, на тренировках часто унижал и даже бил Елену. Уйти от него она не могла и терпела.Так продолжалось до того дня, когда на тренировке, во время выполнения простого элемента короткой программы, Шляхов ударил Елену коньком в голову. Бережная тогда была как живой труп: не могла говорить, пережила две сложнейшие операции, заново училась ходить и удерживать в руках предметы.Но, несмотря на тяжелое состояние, Елена мечтала вернуться на лед. Как только Бережная встала на ноги, она, опасаясь преследований Шахова, сбежала из Риги.Тогда в ее жизни и появился Антон Сихарулидзе и яркие победы в спорте. Они до сих пор дружат, но в спорте пути разошлись.В жизни Елены тогда появился фигурист из Англии Стивен Казинс. Вместе они участвовали в четырехлетнем туре по Северной Америке, а затем Бережная пригласила его в Россию.Стивен приехал, и тогда спортсменка поняла, что их связывает не только дружба. Он стал отцом двух детей Елены – сына и дочери, но официально фигуристы брак не заключали. Через 6 лет их союз распался, а вот Антон Сихарулидзе до сих пор поддерживает Елену в ее жизни.Почему Бережная не могла уехать из Латвии, где партнер издевался над ней? Попросил ли Олег Шляхов у нее прощения за травму, которая едва не оставила Елену инвалидом?Общается ли с детьми Стивен? Чем занимается Бережная сейчас, и с каким девизом идет по жизни?