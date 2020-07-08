Бывший продюсер одной из программ Гарика Харламова на телевидении озвучила не самые приятные черты характера комика. Сам он, однако, утверждает, что со своей разоблачительницей даже не знаком.

Бывший продюсер одной из программ Гарика Харламова на телевидении озвучила не самые приятные черты характера комика. Сам он, однако, утверждает, что со своей разоблачительницей даже не знаком."У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной, и никакой Натальи Субботиной я не знаю", – на своей странице в "Инстаграм" заявил Гарик Харламов. В свойственной ему иронической манере он заранее признался в целом ворохе психических отклонений, фобий и грехов, в которых его могут обвинить недоброжелатели.Однако сама Олеся Сазыкина, которую юморист упомянул первой, утверждает, что у нее есть доказательства знакомства с Гариком Харламовым. Девушка рассказала, что она очень много лет работала на телеканале "МУЗ ТВ", и ей довелось побыть продюсером одной "плохой программы" юмориста.Это шоу, впрочем, пришлось достаточно быстро снимать с эфира, поскольку рейтингов оно не давало. Продюсер объяснила, что лишь дала прессе комментарий о том, что Гарик Харламов часто опаздывал на съемки и страдал от игромании, после чего тот и взорвался ироничным комментарием у себя в "Инстаграм".Нашлось у Олеси Сазыкиной и что добавить о бывшем ведущем шоу, которое она продюсировала. "По моей информации, один съемочный день у Харламова стоит порядка 750 тысяч рублей. Поэтому Гарик шикует, жирует и выглядит очень неестественно для мужчины", – заключила она.1 Июл 2020 в 3:42 PDTНапомним, новость о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус стала одним из самых громких событий светской жизни начала лета. Сперва ходили слухи, что это лишь неудачная шутка, однако вскоре даже самым въедливым скептикам пришлось признать, что эта красивая пара все же распалась.