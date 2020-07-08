Женщина попала в больницу с переломом позвоночника, еще три человека пострадали в результате столкновения двух катеров в акватории Воронежского водохранилища. Один капитан доверил управление знакомому, второй отказался проходить медосвидетельствование.

Женщина попала в больницу с переломом позвоночника, еще три человека пострадали в результате столкновения двух катеров в акватории Воронежского водохранилища. Один капитан доверил управление знакомому, второй отказался проходить медосвидетельствование.Авария на воде произошла около 21:20 7 июля. По данным издания "МОЁ! Online", один из катеров пошел в поворот, но остановился, не завершив маневр. В этот момент ему в бок врезалось другое судно.В прокуратуре уточнили, что владелец поворачивавшего катера "передал управление лицу, у которого отсутствует право на управление маломерными судами", его уже оштрафовали на 30 тысяч рублей. Другой судоводитель отказался проходить тест на алкоголь.В результате столкновения пострадали три женщины и один мужчина. Одна из доставленных в больницу находится в тяжелом состоянии, у нее подозревают перелом позвоночника.