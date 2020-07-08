За сутки в России зафиксировано 6 560 новых заболевших коронавирусной инфекцией, умерли 173 пациента, сообщает оперативный штаб.

За сутки в России зафиксировано 6 560 новых заболевших коронавирусной инфекцией, умерли 173 пациента, сообщает оперативный штаб.Без клинических проявлений вирус обнаружен у 1812 человек (27,6%).По состоянию на 8 июля в РФ зарегистрировано 700 792 заболевших коронавирусной инфекцией, 10 667 умерших и 472 511 выписанных (8631 выписаны за последние сутки). В настоящее время лечение от COVID-19 проходят 217 614 человек.По данным оперштаба, в Москве за сутки заболели коронавирусом 621 человек , 28 умерли и 1195 выздоровели.Россия сместилась на четвертое место по числу заболевших в мире. Первое место у США, где заразившихся уже почти 3 миллиона. На втором месте Бразилия с 1,66 миллиона. Третье место у Индии с 742 400 заразившимися COVID-19.