В Москве Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении 82-летнего известного московского историка Владислава Назарова. Обвиняемому инкриминируется умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений.

В Москве Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении 82-летнего известного московского историка Владислава Назарова.Как сообщила начальник пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова, обвиняемому инкриминируется умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, передает РИА Новости.Санкция по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.Инцидент произошел в конце марта в аптеке на улице Плющиха. Мужчина спровоцировал конфликт и несколько раз ударил пожилого человека. Он упал, ударившись затылком о витрину.Пострадавшим оказался 82-летний сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров.На данный момент уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.