В Москве Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении 82-летнего известного московского историка Владислава Назарова. Обвиняемому инкриминируется умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений.
В Москве Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении 82-летнего известного московского историка Владислава Назарова.
Как сообщила начальник пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова, обвиняемому инкриминируется умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, передает РИА Новости.
Санкция по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
Инцидент произошел в конце марта в аптеке на улице Плющиха. Мужчина спровоцировал конфликт и несколько раз ударил пожилого человека. Он упал, ударившись затылком о витрину.
Пострадавшим оказался 82-летний сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров.
На данный момент уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.