Член Общественной палаты, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России на 1 июля. Сейчас праздник отмечается 12 июня, но, по мнению Волынец, это день у многих россиян ассоциируется с распадом Советского Союза, а не независимостью страны.

Член Общественной палаты, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России на 1 июля.Сейчас праздник отмечается 12 июня, но, по мнению Волынец, это день у многих россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с независимостью страны. Поэтому Волынец считает необходимым перенести праздничную дату на 1 июля, когда прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию, сообщает RT."Прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем", — говорится в ее обращении к президенту Владимиру Путину.&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/ifr mozallowfullscreen webkitallowfullscreen allowfullscreen&amp;amp;amp;amp;amp;gt;Ранее с такой инициативой выступила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Администрации президента не обсуждают идею о том, чтобы сделать 1 июля нерабочим праздничным днем.Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 по 1 июля. Изменения одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента.