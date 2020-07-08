Владимирцы смогут снова смотреть кино на большом экране? Кинотеатры Владимира готовы возобновить свою работу уже в июле или августе. Об этом сообщает областной департамент культуры.

Владимирцы смогут снова смотреть кино на большом экране? Кинотеатры Владимира готовы возобновить свою работу уже в июле или августе. Об этом сообщает областной департамент культуры. Руководители кинотеатров ждут лишь разрешения от Роспотребнадзора. Алиса Бирюкова, директор департамента культуры: И руководство залов, и зрители с нетерпением ждут возможности снова смотреть кино на большом экране в комфортных условиях,