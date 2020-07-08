Поездка вратаря московского Спартака Александра Селихова к бабушке обернулась для него потерей обуви. Футболист заснул в поезде на верхней полке, а когда проснулся и спустился вниз, то не обнаружил своих ботинок.

Поездка вратаря московского "Спартака" Александра Селихова к бабушке обернулась для него потерей обуви. Футболист заснул в поезде на верхней полке, а когда проснулся и спустился вниз, то не обнаружил своих ботинок."Еду к бабушке. Уснул на верхней полке… С нее спускаюсь и понимаю, что у меня… (украли ботинки). Добро пожаловать в Орел", – заявил Селихов на видео в сторис Instagram, в котором он идет в носках по территории вокзала.Напомним, что Селихов в конце мая полностью восстановился после травмы, полученной им в начале сезона, и приступил к полноценным тренировкам.