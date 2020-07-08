На пленарном заседании в среду, 8 июля, нижняя палата приняла три законопроекта, направленных на поддержку отечественной экономики. Нормативно-правовые акты повысят туристическую привлекательность нашей страны и создадут благоприятные условия для экспорта российской продукции, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На пленарном заседании в среду, 8 июля, нижняя палата приняла три законопроекта, направленных на поддержку отечественной экономики. Нормативно-правовые акты повысят туристическую привлекательность нашей страны и создадут благоприятные условия для экспорта российской продукции, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.Так, поправками в Налоговый кодекс, принятыми во втором чтении, с 1 января следующего года в России вводится система электронных чеков tax free. Ими можно будет воспользоваться для возврата НДС на те товары, которые иностранцы приобрели в нашей стране.Это позволит поднять туристическую привлекательность России, уверен Вячеслав Володин. Развитие tax free поднимет спрос на наши товары и услуги, создаст дополнительные условия для въездного туризма и поможет отрасли быстрее восстановиться после пика эпидемии коронавируса, подчеркнул он.Также на заседании 8 июля принят законопроект по поддержке российских производителей удобрений. Наши экспортеры получат более простые правила работы по хранению и перевалке удобрений в прибрежных портовых зонах. Одновременно с этим вводится дополнительный экологический контроль.Принятая инициатива позволит увеличить экспорт российской продукции – соответствующую задачу поставил президент Владимир Путин. "Закон снимет запрет на хранение агрохимикатов на территориях портов. Такое решение будет способствовать развитию портовой инфраструктуры, переориентации грузопотоков из морских портов сопредельных государств и как следствие – наращиванию экспорта", – пояснил Вячеслав Володин.Еще один важный законопроект, принятый 8 июля, направлен на развитие отечественной винодельческой отрасли. Документ предлагает разрешить проведение винодельческой ярмарки сроком до 14 дней с бесплатной дегустацией. При этом на ярмарке должны быть представлены производители только из стран Евразийсского экономического союза."Такие ярмарки нередко становятся настоящим культурным событием в жизни региона, они сопровождаются большой развлекательной программой – театрализованными представлениями, концертами, конкурсами и другими развлечениями, – отметил Володин. – И это приносит прибыль не только конкретным производителям винодельческой продукции, но и может стать статьей дохода для регионального бюджета".Спикер напомнил, что ранее парламентарии всех фракций одобрили закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Это базовый документ, который делает виноделие самостоятельной отраслью экономики в России. Нормативно-правовой акт вступил в силу 26 июня текущего года. Помимо прочего, там сформированы требования к сырью, предусмотрена поддержка отечественных производителей.