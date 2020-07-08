Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе Алекс Пуллин умер в возрасте 32 лет. Австралийский спортсмен погиб в результате инцидента, случившегося во время подводной охоты. Его тело обнаружил другой дайвер.

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе Алекс Пуллин умер в возрасте 32 лет. Австралийский спортсмен погиб в результате инцидента, случившегося во время подводной охоты. Его тело обнаружил другой дайвер.Как сообщает 9news.com.au, Пуллин утонул недалеко от города Голд-Кост. Представитель местной полиции Крис Триттон заявил, что у сноубордиста не обнаружили при себе кислородной маски. Он предположил, что Пуллин погружался в одиночку. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Chumpy Pullin (@alexchumpypullin) 26 Июн 2020 в 12:16 PDTТакже отмечается, что австралийскому спортсмену врачи оказывали помощь в течение 45 минут, но спасти его не удалось.Пуллин дважды выиграл чемпионаты мира (2011, 2013) в сноуборд-кроссе. На Олимпиаде в Сочи он был знаменосцем сборной Австралии.