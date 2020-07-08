Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг подписала открытое послание, направленное против так называемой толерантной цензуры. Речь идет о публичном осуждении персон, выражающих нетерпимость по отношению к каким-либо социальным группам. Саму Роулинг ранее обвинили в трансфобии – нетерпимости к трансгендерам.

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг подписала открытое послание, направленное против так называемой толерантной цензуры. Речь идет о публичном осуждении персон, выражающих "нетерпимость" по отношению к каким-либо социальным группам. Саму Роулинг ранее обвинили в трансфобии – нетерпимости к трансгендерам.Послание опубликовал журнал Harper`s. Его авторы призвали защитников прав женщин и секс-меньшинств "не превращать идеалы сопротивления в догму". По их мнению, это не способствует созданию в обществе атмосферы терпимости и равноправия."В нашей культуре широко распространяются нетерпимость к противоположным взглядам, мода на публичное осуждение и тенденция рассматривать сложные политические вопросы через призму черно-белого мышления, – считают авторы письма. – Редакторов увольняют за публикацию противоречивых материалов, книги изымаются после обвинений в недостоверности, журналистам не рекомендуется освещать некоторые темы".В итоге от ограничения на свободу дискуссий страдают те социальные группы, интересы которых пытаются защитить поборники равноправия и толерантности."Свободный обмен информацией и идеями, основа либерального общества, сегодня все больше ограничивается", – констатируют авторы письма.Помимо Роулинг открытое послание подписали социолог Фрэнсис Фукуяма, филолог Ноам Хомский, писатели Салман Рушди и Маргарет Этвуд, а также российский шахматист и оппозиционер Гарри Каспаров. Всего к посланию присоединились 150 литераторов.Ранее сообщалось, что крупнейшие интернет-сайты фанатов "поттерианы" стали отказываться от сотрудничества с Джоан Роулинг из-за "нетолерантных" высказываний писательницы.