Общественный совет Росатома и эколого-правовой центр Беллона представили совместный доклад по вопросу безопасного обращения и перспективах использования обедненного гексафторида урана (ОГФУ) в России. Исследование стало итогом совместной многомесячной работы экологов, ученых и специалистов по безопасности.

Общественный совет Росатома и эколого-правовой центр "Беллона" представили совместный доклад по вопросу безопасного обращения и перспективах использования обедненного гексафторида урана (ОГФУ) в России. Исследование стало итогом совместной многомесячной работы экологов, ученых и специалистов по безопасности.Что такое ОГФУ, радиоактивный ли это отход или полезный ресурс? Дискуссии в обществе на эту тему были очень жаркие. ОГФУ – это ядерный материал, который вырабатывается в процессе обогащения урана. Имеющиеся факты говорят о том, что в наше время он используется в отечественной промышленности как полезный ресурс.В конечном счете по итогам технологических операций остается только ОЗОУ – обедненная закись-окись урана, которую в дальнейшем российские атомщики планируют использовать как сырье на ядерных реакторах с быстрыми нейтронами, отметили авторы исследованию. Они подчеркивают: радиационной и любой другой опасности ОЗОУ не представляет.В российской нормативно-правовой базе содержится определение и разъяснение того, что такое радиоактивные отходы, и ОГФУ к ним не относится. "И законодательство РФ, запрещающее ввоз на территорию России РАО, а также моральные нормы, о которых говорят некоторые экоактивисты, не нарушаются", – говорится в исследовании.Немало вопросов у общественности было и по поводу безопасности хранения и использования ОГФУ. Авторы доклада подчеркивают: при правильном хранении и транспортировке ОГФУ не представляет радиационной опасности, а показатели его активности даже меньше, чем у природного урана.Ключевое значение имеет соблюдение правил безопасности и корректные действия персонала. Однако даже при наступлении аварийных случаев и тяжелых последствий – гибели людей или загрязнения территорий – практически не наступает.Авторы доклада исследовали гипотетическую возможность наступления аварии, например, падения самолета на площадку хранения ОГФУ. Вероятность составляет 10-8/год. Для сравнения, по подсчетам ученых Гринвичской обсерватории, вероятность падения на человека небесного тела составляет 1,5·10-7/год, а вероятность погибнуть в ДТП в России составляет 10-3/год.Исходя из этого специалисты "Росатома" вместе с экспертами-экологами делают вывод: распространяемые страхи по поводу аварий на объектах ОГФУ не имеют под собой реальных оснований.Более того, эксперты отмечают, что использование ОГФУ может быть оправданно в качестве ресурса для получения урана и фторсодержащей продукции. Но для этого нужно определить, как в ближайшем будущем будет развиваться это направление. Однозначных выводов исследователи пока не делают.В целом, по подсчетам авторов доклада, сейчас во всем мире накоплено свыше двух миллионов тонн обедненного гексафторида урана, из них половина – в нашей стране. Значительная часть богатых отвалов может быть дообогащена, другая – переведена в стабильные химические стойкие формы, которые безопасно хранить и можно в перспективе использовать в промышленном производстве, а также атомном секторе.В ноябре прошлого года "Росатом" представил программу по безопасному обращению, переработки и хранению обедненного гексафторида урана.Вместо накопления ОГФУ госкорпорация будет переходить к сокращению, а затем полной ликвидации запасов такого сырья. Специалисты подсчитали, что рост запасов ОГФУ прекратится в 2024 году, после ввода второй установки обесфторивания. Первая уже работает в Зеленогорске. А с 2027 года планируется снижение запасов ОГФУ.Программа предусматривает перевод ОГФУ в безопасную форму в ближайшие 30-40 лет. "Для этого в Программе-2020 разработана и представлена дорожная карта и к 2057 году определен период, на который намечен план полной ликвидации накопленного объема ОГФУ", – заключили исследователи.