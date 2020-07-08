Редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко оценил шансы Украины в вооруженном столкновении с Россией. По его мнению, Киев потерпит оглушительное поражение.

Редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко оценил шансы Украины в вооруженном столкновении с Россией. По его мнению, Киев потерпит оглушительное поражение.На днях бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжесзаявил, что в случае военного конфликта с Россией Украина не получит поддержки НАТО. Некоторые участники блока, в частности, Берлин и Анкара не захотят давить на Москву.Слова экс-военнослужащего прокомментировал экспертИгорь Коротченко. Он отметил, что Россия не собирается нападать на Украину. Наоборот, подчиненные Владимира Зеленского постоянно угрожают взорвать Крымский мост или захватить полуостров.Если все же государства , то проигравшей стороной будет Украина, уверен Коротченко. Попытки напасть на соседнюю страну пресекут очень жестко и быстро. Киеву придется подписать мирный договор на невыгодных для него условиях.Эксперт добавил, что Украину ждет судьба Грузии. "Михаил Саакашвили может порекомендовать , как правильно жевать галстук", – сказал он. Коротченко сообщил, что у украинских политиков много комплексов, и посоветовал им обратиться к специалистам.