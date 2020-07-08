Следствие провело экспертизу, которая подтвердила факт разглашения советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым гостайны. Соответствующие выводы зафиксированы в материалах дела.

Следствие провело экспертизу, которая подтвердила факт разглашения советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым гостайны. Соответствующие выводы зафиксированы в материалах дела.Адвокат Иван Павлов сообщил, что уголовное дело о государственной измене Сафронова уже насчитывает семь "прошитых и пронумерованных" томов, хотя было возбуждено менее суток назад. По словам адвоката, за его подопечным давно следили и собирали информацию.Павлов также заявил, что в материалах дела упоминаются США как страна, получившая от Сафронова секретные сведения через спецслужбы Чехии, передает ТАСС.7 июля Лефортовский суд Москвы отправил Ивана Сафронова под арест на срок до 6 сентября. Молодой человек был задержан утром этого дня сотрудниками ФСБ при выходе из дома.В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что мужчина подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. По словам адвоката Евгения Смирнова, речь идет об информации о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку.Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему грозит до 20 лет колонии.Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". Советником главы Роскосмоса он был назначен 18 мая 2020 года. До этого работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости" специальным корреспондентом.