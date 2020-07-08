Главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина в эфире телеканала Россия 24 сообщила о будущем команды. По мнению специалиста, российские футболистки смогут претендовать на медали крупных турниров через пять лет.

Главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина в эфире телеканала "Россия 24" сообщила о будущем команды. По мнению специалиста, российские футболистки смогут претендовать на медали крупных турниров через пять лет."Мы не сможем завтра стать чемпионами мира, хотя, конечно, очень этого хотим. Для того, чтобы выйти на уровень сильнейших команд и бороться за медали, нам необходимо минимум лет пять, возможно, и больше", – заявила Фомина.Напомним, что высшим достижением женской сборной России по футболу на чемпионатах мира стал выход в четвертьфинал турнира. Это произошло в 1999 году. Спустя четыре года российские футболистки повторили этот успех.