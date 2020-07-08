Не на красной ковровой дорожке Голливуда, а в Высоком суде Лондона в ближайшие три недели будут появляться две звезды киноиндустрии – 57-летний Джонни Депп и его 34-летняя экс-супруга Эмбер Херд.

Не на красной ковровой дорожке Голливуда, а в Высоком суде Лондона в ближайшие три недели будут появляться две звезды киноиндустрии – 57-летний Джонни Депп и его 34-летняя экс-супруга Эмбер Херд.Первое заседание по делу о клевете, в которой Депп обвиняет Херд, состоялось уже 7 июля 2020 года. Оба явились в суд в масках, правда, самодельных и больше напоминающих модные аксессуары, сообщает телеканал "Россия 1".После развода актриса обвинила мужа в домашнем насилии, а он выдвинул контробвинение во лжи, которое сейчас и рассматривается. Примечательно, что в защиту Деппа выступят его бывшие возлюбленные – Ванесса Паради и Вайнона Райдер. Так что Эмбер придется непросто. Недаром свое первое появление она обставила театрально – появилась перед судом, держась за руки с сестрой и адвокатом.Также Джонни Депп подал иск и на британский таблоид The Sun, утверждавший в публикации 2018 года, что актер избивал свою экс-супругу, актрису Эмбер Херд.В трехнедельной судебной битве ожидается, что издатель таблоида News Group Newspapers и исполнительный редактор самой газеты Дэн Вуттон вскроет удивительные подробности частной жизни звезд Голливуда.Депп и Херд познакомились около десяти лет назад на съемках фильма "Ромовый дневник". В феврале 2015 года пара заключила законный брак. Но брак оказался с браком: всего через 15 месяцев Эмбер Херд подала на развод. Женщина обвинила Деппа в физическом насилии – якобы Депп швырнул в нее сотовым телефоном и ударил по щеке. Мастер экрана все обвинения категорически опровергает. Он заявил, что Эмбер Херд бросалась в него сковородкой и изменяла ему с Илоном Маском.Звездный брак в январе 2017 года расторг суд Лос-Анджелеса. По соглашению сторон, пират Карибского моря Джонни Депп должен был выплатить актрисе 7 миллионов долларов. Эти деньги актриса обещала пожертвовать благотворительному фонду. Кроме того, суд отклонил требование Джонни Дерра к Эмбер Херд в штрафе на 100 тысяч долларов за затягивание бракоразводного процесса.В день развода обладатель более 65 кинотрофеев Джонни Депп также подал иск на своих бывших менеджеров, обвинив их в потере 25 миллионов долларов из-за неправильного распоряжения средствами.Депп трижды номинировался на премию "Оскар". И все три раза в категории "Лучшая мужская роль". В 2004 году он номинировался за фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", в 2005 году за роль в "Волшебной стране", а в 2008 году за фмльм "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит- стрит".