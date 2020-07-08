Новой гостьей программы Судьба человека стала Елена Бережная. Она рассказала о союзе с английским фигуристом Стивеном Касинсом.

Новой гостьей программы "Судьба человека" стала Елена Бережная. Она рассказала о союзе с английским фигуристом Стивеном Касинсом.Пара познакомилась во время тура по Северной Америке. Роман развивался стремительно, и уже в 2007 году звезда родила первенца. Мальчика назвали Тристаном. Спустя два года в семье появилась дочь София-Диана.Правда, влюбленные так и не поженились, а через пять лет отношения сошли на нет. Точнее, как отметила Елена Бережная, однажды Стивен Касинс просто пришел к ней и сказал, что несчастлив. Фигуристка не стала ничего предпринимать, чтобы спасти союз, просто собралась и уехала обратно в Санкт-Петербург.Конечно, было обидно за детей, поэтому девушка старалась, чтобы отец с ними общался. Однако, как оказалось, это не в его интересах. В эфире шоу "Судьба человека" звезда пожаловалась, что фигурист не поддерживает связь с наследниками.9 Сен 2019 в 9:16 PDTЕлена Бережная пыталась выстроить диалог и даже летала в с малышами в Канаду к их бабушке, но ничего не вышло. "Он даже на день рождения к своей дочери не приехал", – говорит спортсменка.В студии программы "Судьба человека" звезда вспомнила: когда у нее начались отношения со Стивеном Касинсом, ее партнер Антон Сихарулидзе, пошутил, мол, мне потом еще твоих детей кормить придется. К счастью, с заботами о ребятах она справляется сама, но слова друга вспоминает.