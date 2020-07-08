Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заключил соглашение с командой Renault. 38-летний испанский пилот вернется в королевские гонки в сезоне-2021. Об этом сообщил официальный сайт Renault.

Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо заключил соглашение с командой Renault. 38-летний испанский пилот вернется в "королевские гонки" в сезоне-2021. Об этом сообщил официальный сайт Renault.Алонсо, которому 29 июля исполнится 39 лет, заменит в команде австралийского гонщика Дэниела Риккьярдо. Последний переберется в McLaren.Испанский гонщик покинул "Формулу-1" после окончания сезона-2018. Позже он выступал в североамериканской серии IndyCar, а также участвовал в "Дакаре".