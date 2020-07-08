Защитник лондонского Тоттенхэм Хотспур Эрик Дайер дисквалифицирован на четыре матча за стычку с болельщиком, об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Защитник лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Эрик Дайер дисквалифицирован на четыре матча за стычку с болельщиком, об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.В марте в рамках 1/8 финала Кубка Англии "шпоры" в серии послематчевых пенальти уступили "Норвичу" и вылетели из турнира. После игры у Дайера возник конфликт с одним из болельщиков. Футболист забрался к фанату на трибуну и устроил потасовку.26-летний защитникобвинен в неподобающем поведении, помимо дисквалификации, он также должен будет оплатить денежный штраф в размере 40 тысяч фунтов стерлингов.Дайер – воспитанник "Спортинга", из которого перешел в "Тоттенхэм" летом 2014 года. В составе лондонской команды он принял участие в 239 играх во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 11 результативных передач. Также на его счету 40 матчей за сборную Англии.