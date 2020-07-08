Тельцам стоит настроится на позитив, Близнецы погрузятся в любовные переживания, а Львам придется придерживаться жесткой дисциплины. Об этом и много другом читайте в нашем гороскопе.

Тельцам стоит настроится на позитив, Близнецы погрузятся в любовныепереживания, а Львам придется придерживаться жесткой дисциплины. Об этом имного другом читайте в нашем гороскопе.ОвенСегодня Овнам будет трудносовладать с эмоциями. Постарайтесь настроиться на спокойный, размеренныйрабочий лад, сконцентрировавшись на текущих делах. Распишите пошагово планрешения всех задач и просто следуйте ему. Любые отклонения от магистральногопути могут вызывать в вас безудержный всплеск чувств и эмоций, что может сильнопомешать достижению целей. Гороскоп говорит, в среду, 8 июля, грамотнораспределенные время и спокойствие будут на вес золота.ТелецНастройтесь на позитив. СегодняТельцам может захотеться поворчать и пожаловаться на жизнь, что негативно отразитьсяна делах, да и у окружающих вряд ли вызовет понимание. Да, многие вещи могутвыводить из себя, но лучше проявить стоическую выносливость, чем превращаться вбрюзжащую токсичную персону. Гороскоп говорит, даже в неудачах постарайтесьвидеть позитив. Негативный опыт – это тоже опыт, который делает нас сильнее. Незабывайте об этом.БлизнецыНе исключено, что сегодня будутбурлить любовные чувства. Близнецы будут погружены в романтические переживания,что с одной стороны может быть очень приятным, но с другой – отодвинет всеостальное на задний план. Гороскоп говорит, в среду, 8 июля, постарайтесь хотябы минимально соблюсти баланс, уж совсем не выпадая из обычной жизни в сферувозвышенных эмоций. А в остальном, если личная жизнь будет складываться хорошо– радуйтесь и наслаждайтесь.РакСкажите сегодня теплые словаблизким и любимым людям. Если у Раков в груди будет гореть огонь любви идоброты, то они могут подарить энергию, оптимизм и надежду окружающим, а такжеулучшить отношения с теми, кто для них дорог. Гороскоп говорит, сегодня выможете почувствовать себя "архитектором человеческих душ". Вашаэмпатия и умение понимать других людей будет на высоте. Поэтому вы сможетесделать много благих дел.ЛевСегодня Львам пригодятся ихнавыки самодисциплины. Будет очень важно доводить начатое до конца, но вам это,скорее всего, будет и не в тягость: вы будете работать с невероятнымэнтузиазмом. Будьте сосредоточены и не позволяйте другим людям или истекающемувремени на вас. Рассеянность и поспешность могут привести к досадным ошибкам. Гороскопговорит, в среду, 8 июля, если вы уж взялись делать некоторую работу – делайте ееправильно и добросовестно.ДеваНе исключено, что у Дев сегодняможет быть приступ меланхолии. Найдите утешение в своей работе, это отвлечетвас, и все пройдет. Также гороскоп говорит, постарайтесь не слишком ильно критиковатьдругих людей, это чревато конфликтами. Сосредоточьтесь на своих собственныхзадачах и планомерно их выполняйте. При этом не стоит откладывать важные вещина потом. Горы, которые кажутся неприступными, будут продолжать расти, пока выне сделаете первый шаг для их покорения.ВесыВесам не стоит сегодня витать воблаках. Из-за этого вы можете пропустить мимо внимания как проблемы, так ихорошие возможности. А не сделанные важные дела могут преследовать вас вбудущем. Гороскоп говорит, в среду, 8 июля, следует по возможности уделитьвремя структурированию свое жизненного и рабочего пространство. Обустройте свойписьменный стол, приберитесь в квартире, выкиньте ненужный хлам, отремонтируйтеэлементы интерьера, приобретите свежую одежду и так далее. Чем больше выдостигнете сегодня, тем лучше вы будете чувствовать себя в ближайшем будущем.СкорпионСегодня у Скорпионов хороший деньдля того, чтобы строить планы на будущее. Подумайте, туда ли вы сейчасдвижетесь, куда вам хочется. Что и как можно скорректировать. Неспешнообдумайте свою жизнь, чтобы понять свои истинные желания и отделить их отнавязанного долга. Гороскоп говорит, если какие-то из ваших прежних целейпотеряли свою актуальность – лучше отбросить их и поставить новые, чемпродолжать идти в неверном направлении.СтрелецДля Стрельцов сегодня девизомбудет фраза "движение – это жизнь". Постарайтесь не закукливаться.Сделайте выбор в пользу высокого тонуса и динамики. Тогда вам не только удастсясделать больше полезных дел, но и просто получить от дня удовольствие. Ногороскоп предупреждает, быстрое движение – это не значит легкомыслие. Неделайте шаги вперед, если вы не уверены, что находитесь на твердой почве. Используйтехорошо проверенные успешные рецепты из своего арсенала.КозерогСегодня Козероги могутстолкнуться с критикой, причем не всегда тактичной и конструктивной. Можносказаться одно – переживать из-за этого не стоит. Сохраняйте спокойствиеопытного мудреца. Даже если кто-то нарочно будет пытаться вас задеть -вычлените рациональное зерно в его словах, чтобы стать лучше. А все остальное -отбросьте, это не стоит ваших мыслей. Гороскоп говорит, в среду, 8 июля, вы исами можете быть весьма критичны. Не переусердствуйте с этим, будьте терпеливыс другими людьми. Особенно с теми, кто для вас важен.ВодолейВодолеям сегодня понадобитсяпсихологический щит. Могут найтись весьма токсичные люди, которые могутиспортить вам настроение. Постарайтесь оградиться от них, но не факт, что этобудет технически возможно. Слова некоторых людей могут показаться чересчур резкими,даже если они в своих намерениях не будут хотеть вас задеть. Гороскоп говорит,обрабатывайте эту энергию за счет собственного несокрушимого позитивного настроя.И тогда все негативные эманации пройдут мимо вас, не причинив вреда.РыбыК сожалению, для Рыб это не деньвеселья и игр. Будьте серьезны и собраны, особенно в сферах, касающихся карьерыи денег. При этом вы можете чувствовать раздражающую эмоциональную тяжесть,заставляющую вас быть менее энергичными, чем обычно. Гороскоп говорит, в среду,8 июля, включите рациональный ум и держите нос по ветру. Трезвое состояниесознания, позволяющее системно взглянуть на ситуации и принять важные решения -это то, что вам нужно.