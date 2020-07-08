В текущем году в авариях с участием мотоциклов, скутеров и мопедов травмы получили 105 человек, 9 человек погибли.

В настоящее время все больше участников дорожного движения передвигаются по дорогам области на мотоциклах, квадроциклах, мопедах, скутерах. При этом их владельцы зачастую используют транспортные средства, незарегистрированные в Госавтоинспекции в установленном порядке или технически неисправные. Отсутствие навыков управления такими транспортными средствами, а также грубое нарушение ПДД способствуют увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Тяжесть последствий от таких ДТП резко возрастает.В текущем году в 93 авариях с участием водителей мотоциклов, скутеров и мопедов травмы получили 105 человек, 9 погибли.Так, вечером 7 июля в городе Судогда на Муромском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, тридцатилетний водитель мотоцикла выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Волга» под управлением гражданина1987 г.р., который двигался в попутном направлении и совершал маневр поворота налево, после чего мотоцикл совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход, 57-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении. Водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован. При оформлении ДТП было установлено, что водитель мотоцикла лишен права управления транспортными средствами.Госавтоинспекция напоминает о том, что водители двухколесных транспортных средств должны знать и строго соблюдать Правила дорожного движения, которые регламентируют их передвижение по дорогам.