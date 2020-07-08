Ждут результатов экспертизы. Речь о сгоревших учреждениях культуры: Областном театре драмы во Владимире и ДК в Гусь-Хрустальном. Пожары в них произошли один за другим. Во время отчёта

Ждут результатов экспертизы. Речь о сгоревших учреждениях культуры: Областном театре драмы во Владимире и ДК в Гусь-Хрустальном. Пожары в них произошли один за другим. Во время отчёта губернатора области перед депутатами ЗакСобрания, парламентарии спросили у главы региона, что теперь будет с культурными объектами? Владимир Сипягин, губернатор области: Сейчас проводится экспертиза, нашими службами, Облстройзаказчиком, Инспекцией по