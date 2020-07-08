О том, как почта в период коронавирусных ограничений помогает развивать экономику, президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Почты России Максим Акимов. По его словам, благодаря тому, что значительная часть торговли ушла в онлайн, резко увеличился спрос на доставку товаров.

О том, как почта в период коронавирусных ограничений помогает развивать экономику, президенту РФ Владимиру Путину доложил глава "Почты России" Максим Акимов. Благодаря тому, что значительная часть торговли ушла в онлайн, резко увеличился спрос на доставку товаров, особенно в крупных городах. А в отдаленных районах почтальоны теперь могут выполнять функции банкиров и даже медиков.Даже во время пандемии "Почта России" функционирует, как часы, докладывает ее руководитель президенту страны."Почта, безусловно, относится к системообразующим отраслям: она работает, должна работать всегда, не только во времена эпидемии, но и даже в условиях военного времени, – сказал Путин. – Как организована эта работа сейчас?""Мы не прекращали работу ни на минуту, не сократили людей, продолжали исполнять свои обязательства, прежде всего как федеральный оператор почтовой связи", – заверил Акимов.42 тысячи отделений по всей России, 330 тысяч сотрудников – по сути, население крупного города. Почтальоны не только доставляют письма и бандероли: теперь во многих регионах они готовы оказать и доврачебную помощь. На специальных курсах медики проинструктировали, как распознать инфаркт и инсульт. Если что-то серьезное – тут же на место вызовут врача."Для 10 миллионов человек мы – единственная точка государственного присутствия. Мы им там и магазин, и банк, и сервисный центр, – продолжил Акимов. – "Почта России" – идеальное место, где можно зарегистрировать человека на едином портале госуслуг, провести легкую медицинскую диагностику".На то, чтобы защитить сотрудников от короновируса, компания потратила более полутора миллиардов рублей. В отделениях установлены перегородки, персонал работает в масках. Одновременно почта стремительно осваивает интернет."Вы можете записаться онлайн, прийти без очереди, мы выдадим вам посылочку", – говорит оператор Елена Корнева.При этом отправления и посылки теперь хранятся дольше – 60 дней вместо 30, а доставка курьером стала вдвое дешевле. Гораздо чаще люди стали пользоваться мобильным приложением. Несмотря на пандемию, за последние четыре недели выручка "Почты России" заметно выросла."Оживление потребительской активности – конечно, прямой показатель того, насколько эффективно работают меры, которые были приняты по вашему поручению по дополнительной поддержке семей, доходов", – обратился руководитель "Почты России" к президенту.Еще один проект – "Почта-бизнес" – крайне важен для развития электронной коммерции. Это логистический центр "Почты России" недалеко от аэропорта Внуково. Он предназначен прежде всего для обработки отправлений, заказанных в российских интернет-магазинах. Площадь комплекса – почти 50 тысяч квадратных метров, все процессы автоматизированы. Даже миллион отправлений – ежедневно – не предел.Развитие и подобных гигантских центров, и сети региональных отделений – одна из главных задач. Даже сейчас почта создала 5 тысяч новых вакансий, временно трудоустроили персонал многих закрывшихся магазинов."Мы понимаем свою ответственность, – отмечает Акимов. – Мы должны быть успешными, чтобы эту сеть сохранить. Оттуда, откуда уходит "Почта", оттуда уходит во многом и сама жизнь. Поэтому просим и здесь поддержки"."Хорошо", – отвечает глава государства.Вырастут и зарплаты почтальонов. Для 38 тысяч сотрудников их уже повысили в мае. Очередная прибавка ожидается 1 ноября.