За последнее время Ирина Пегова стала очень востребованной актрисой. За период с 2019 по 2020 год она снялась в 13 проектах.

За последнее время Ирина Пегова стала очень востребованной актрисой. За период с 2019 по 2020 год она снялась в 13 проектах.Звезда занимается воспитанием 14-летней дочери Татьяны,которая была рождена в браке с актером Дмитрием Орловым. Родители развелисьдевять лет назад, но ради дочери условились сохранять хорошие отношения.По словам Ирины, они договорились с Таней не восприниматьдруг друга как мама с дочкой. Актриса хочет, чтобы они были подругами. Ей такойподход кажется правильным. Дмитрий Орлов сам решает, как общаться с дочерью,мама не лезет в их отношения. Как подмечает Ирина, Таня и папа обожают другдруга, и бывший муж никак не подходит под типаж отца, который сам не хочетобщаться с дочерью после развода.С тех пор, как актриса стала заниматьсятанцами, она заметно похудела и преобразилась в лучшую сторону. У звезды,похоже, все прекрасно во всех областях ее жизни. Со слов Пеговой, она дала себеустановку: чувствовать себя счастливой независимо от того, как складывается ееличная жизнь.В интервью изданию "7Дней" Ирина сказала, чтосчастлива и без семьи. Она была счастлива до замужества, в замужестве и послеразвода, как она сама говорит: "Счастье – это же самоощущение в этом мире, нанего семейный статус никак не влияет".2 Июл 2020 в 7:16 PDTТакже Ирина Пегова дала небольшой намек по поводу своей личной жизни. У звезды все в порядке: "У меня есть интерес… Боюсь ошибиться,спугнуть…"