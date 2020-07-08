За последнее время Ирина Пегова стала очень востребованной актрисой. За период с 2019 по 2020 год она снялась в 13 проектах.
За последнее время Ирина Пегова стала очень востребованной актрисой. За период с 2019 по 2020 год она снялась в 13 проектах.
Звезда занимается воспитанием 14-летней дочери Татьяны,
которая была рождена в браке с актером Дмитрием Орловым. Родители развелись
девять лет назад, но ради дочери условились сохранять хорошие отношения.
По словам Ирины, они договорились с Таней не воспринимать
друг друга как мама с дочкой. Актриса хочет, чтобы они были подругами. Ей такой
подход кажется правильным. Дмитрий Орлов сам решает, как общаться с дочерью,
мама не лезет в их отношения. Как подмечает Ирина, Таня и папа обожают друг
друга, и бывший муж никак не подходит под типаж отца, который сам не хочет
общаться с дочерью после развода.
С тех пор, как актриса стала заниматься
танцами, она заметно похудела и преобразилась в лучшую сторону. У звезды,
похоже, все прекрасно во всех областях ее жизни. Со слов Пеговой, она дала себе
установку: чувствовать себя счастливой независимо от того, как складывается ее
личная жизнь.
В интервью изданию "7Дней" Ирина сказала, что
счастлива и без семьи. Она была счастлива до замужества, в замужестве и после
развода, как она сама говорит: "Счастье – это же самоощущение в этом мире, на
него семейный статус никак не влияет".
2 Июл 2020 в 7:16 PDT
Также Ирина Пегова дала небольшой намек по поводу своей личной жизни. У звезды все в порядке: "У меня есть интерес… Боюсь ошибиться,
спугнуть…"