Избитый пьяным пассажиром таксист скончался в больнице Зеленограда, так и не придя в сознание. СКР назвал причину нападения и переквалифицировал дело на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего.

Избитый пьяным пассажиром таксист скончался в больнице Зеленограда, так и не придя в сознание. СКР назвал причину нападения и переквалифицировал дело на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника.Нападение произошло вечером 24 июня у корпуса 513. По данным следователей, водитель "Яндекс.Такси" Алексей Батраков принял вызов, но спустя пару минут отказался везти пьяного 30-летнего мужчину и двух его спутниц. Пассажир покинул салон, но тут набросился на таксиста – избиение продолжалось несколько минут, хотя водитель уже не оказывал сопротивления.Пострадавший впал в кому, спасти его не удалось – 6 июля Батраков скончался. Первоначально его обидчика допросили и отпустили, но теперь вновь задержали. Мужчине, по вине которого скончался участвовавший в контртеррористической операции в Чечне водитель, грозит до 15 лет в колонии. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.