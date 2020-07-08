В летнюю жару легко заработать мозоли на ногах, даже если ходите в привычной обуви. Как избежать мозолей? Можно ли через них подхватить какую-то инфекцию? На эти вопросы в эфире телеканала Россия 1 ответила врач-дерматовенеролог Надежда Набатникова.

В летнюю жару легко заработать мозоли на ногах, даже если ходите в привычной обуви. Как избежать мозолей? А если вы уже натерли ноги, можно ли через мозоли подхватить какую-то инфекцию? На эти вопросы в эфире телеканала "Россия 1" ответила врач-дерматовенеролог, подолог, член Европейской академии дерматовенерологии Надежда Набатникова.По ее словам, нужно разделять мозоли влажные, так называемые водянки, натоптыши и стержневые мозоли, самые болезненные. Хотя зачастую у одного пациента бывают все три вида."Водяные мозоли появляются самыми первыми в тех местах, где происходит трение – они могут быть и на пальцах, и на пятке, на задней поверхности стопы. Жидкость внутри мозоли – это межклеточное вещество, которое стерильно, – рассказала Набатникова. – Но если неправильно действовать в дальнейшем, если ее оставить, ничего не предпринимать и ходить дальше или неправильно обработать, то может быть инфицирование. Тогда жидкость перестает быть стерильной, и это может быть опасно".Чтобы не допустить инфицирования, нужно обработать поверхность кожи вокруг мозоли спиртом и аккуратно проколоть пузырь с жидкостью, а затем промокнуть его той же спиртовой салфеткой."Сама полость пузыря стерильна, и нам очень важно сохранить эту стерильность, потому что инфицирование может повлечь или поход к хирургу, или рожистое воспаление стопы, ноги, что бывает очень часто", – подчеркнула врач.Что касается натоптышей, то они образуется в результате трения как защитная реакция кожи и характеризуется избыточным ростом клеток кожи. Чтобы справиться с ними, надо ежедневно использовать кремы с высоким содержанием мочевины – 20, 30, 40 процентов. Благодаря им ороговевшая кожа отслаивается.Стержневые мозоли образуются в местах наибольшего контакта с костной поверхностью. В результате этого в участке кожи, которая сдавливается с одной стороны костью, а с другой – обувью, возникает ишемия, то есть кислородное голодание. В этом месте нарушается процесс формирования клеток кожи и возникает очень плотный центральный стержень. Справиться с ним в домашних условиях не получится – нужно обращаться к врачу.По месту, где возникают мозоли, можно судить о том, на какой отдел стопы идет больше нагрузки. Также причиной мозоли может быть плоскостопие, в этом случае помогают ортопедические стельки.Избежать мозолей поможет правильный выбор обуви. Для этого нужно определить анатомические нюансы своей стопы – в этом поможет травматолог-ортопед. Также следует позаботиться о том, чтобы у вас были кремы для ежедневного ухода за стопами и "скорая помощь" на всякий случай – пластыри.Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и акушер-гинеколог Екатерина Жуманова рассказали, что делать с отеками ног и в чем может быть их причина.