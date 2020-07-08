Пенсионер из небольшого канадского города благодаря невнимательности кассирши стал миллионером. 82-летний Майкл Батт попросил ее продать билет одной лотереи, но она выдала другой, и именно он оказался выигрышным.

Пенсионер из небольшого канадского города благодаря невнимательности кассирши стал миллионером.82-летний Майкл Батт попросил ее продать билет лотереи Lotto 6/49, однако та пробила ему билет Lotto Max, который и оказался выигрышным.Он принес счастливчику миллион долларов США, сообщает местный телеканал.Батт признался, что без кассирши этого бы не произошло, поэтому после того, как он узнал, что билет выиграл, отблагодарил ее "чаевыми".Интересно, что в 1980-х годах брат Батта выиграл в эту же лотерею 3,5 миллиона долларов.